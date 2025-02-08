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Kocaeli'de Kadın Kocasını Vurdu, Tutuklandı

Kocaeli'de Kadın Kocasını Vurdu, Tutuklandı
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Çayırova ilçesinde, F.A. isimli kadın, tartıştığı kocası Seyithan Adır'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan kadın cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kocasını tabanca ile vurarak öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki tütün ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, F.A., henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı kocası Seyithan Adır ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A., kocasını silahla vurdu. Daha sonra yandaki dükkana giden kadın, kocasını vurduğunu söyleyerek, oradaki kişilerden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Seyit Adır'ın hayatını kaybetti belirledi. 5 çocuk annesi F.A. olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

İfadesi alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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