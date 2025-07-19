Kocaeli'de Kadın, Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü

Kocaeli'de Kadın, Eşini Tüfekle Vurarak Öldürdü
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İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrasında kadın gözaltına alındı. Çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü. Kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı evin birinci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple F.O. isimli kadın, ile eşi Şükrü O. (29) arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.O., evde bulunan tüfekle eşine ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şükrü O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

F.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin bir çocuğu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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