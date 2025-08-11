Kocaeli'de Jandarma Kazara Vuruldu

Kocaeli'de Jandarma Kazara Vuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli bir jandarma, meslektaşının tabancasından çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Yaralı jandarma hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli bir jandarma, meslektaşının tabancasından kazara çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Yaralı jandarma hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir jandarma, iddiaya göre meslektaşı tarafından kazara tabanca ile bacağından vuruldu. Yaralı jandarma kanlar içinde kalırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı jandarmayı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Jandarma personelinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.