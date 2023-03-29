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Kocaeli'de işçi servisi şarampole uçtu: 8 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de işçi servisi şarampole uçtu: 8 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şarampole uçan servis midibüsünde 8 işçi yaralandı. Ekipler araçta sıkışan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazlıpınar Mahallesi 2795 Sokak üzerinde işçi servisi şarampole yuvarlandı. Devrilen midibüste 8 işçi sıkışarak yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan hafif yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli'de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Gebze 3. Sayfa Haberler

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