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Kocaeli'de İnşaatta Düşen İki İşçi Yaralandı

Kocaeli'de İnşaatta Düşen İki İşçi Yaralandı
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Çayırova'daki bir fabrikanın inşaatında, platformdan düşen iki işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın inşaatındaki çalışmalar sırasında platformdan düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat demirlerini bağlamak için platform üzerine çıkan Yalçın S. ve İrfan P. dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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