Kocaeli'de İnşaat Şantiyesinde Toprak Kayması: 1 İşçi Göçük Altında

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki inşaat şantiyesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi toprak altında kaldı.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Pırıltı Sokak'ta bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çalışma sırasında yaşanan toprak kayması nedeniyle 1 işçi toprak altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılan yaralı işçi, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ