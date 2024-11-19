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Kocaeli'de İki Tırın Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Kocaeli D100 Karayolu'nda gerçekleşen kazada, iki tırın çarpışması sonucu bir sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 2 tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

2 tırın karıştığı kazada tırlardan birinin kupası koptu

KOCAELİ - Kocaeli D100 Karayolu'nda 2 tırın karıştığı kazada, tırlardan birinin kupası koptu. Tırda sıkışarak ağır yaralanan sürücü vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. yönetimindeki 34 FPZ 33 plakalı tır, Erhan A'nın idaresindeki 33 ASB 196 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet D. yönetimindeki tırın kupası koptu. Meydana gelen feci kazada sürücü araçta sıkıştı. Durumu gören araç sürücüleri yardıma koştu. Mehmet D. tırdan çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de İki Tırın Çarpışması: 1 Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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