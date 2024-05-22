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Kocaeli'de İcra Memurunu Yaralayan Avukat: Adalet İstiyorum

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Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum" dedi.

Kocaeli'de dosyadan haksız şekilde kendisini azlettirdiği iddiasıyla icra memurunu tabancayla yaralayan avukat, "Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Kendisini cezalandırmak istedim. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum" dedi.

Olay, 26 Aralık 2022 yılında Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İcra memuru Bünyamin Alyakut, işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı, şahıs ise olay yerinden kaçtı. Alyakut yaralı halde hastaneye kaldırılırken, zanlının avukat Teoman E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Teoman E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İfadesinde, Bünyamin Alyakut ile birlikte iş takibi yaptıklarını söyleyen sanık Teoman E., "Bünyamin müvekkilime beni azlettirmek suretiyle mağdur etti, hakaret etti. Dosyadan haksız yere azlettirildiğim için icra takibi açtık, Bünyamin mahkemeyi yanıltarak mahkemede yalan tanıklık etti, kendisini bu sebeple vurdum" ifadelerini kullanmıştı.

"Kendisini cezalandırmak istedim"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Teoman E. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutulu sanık Teoman E., "17 aydır tutukluyum. Kaçmadım, olay sonrasında polisi ve ambulansı ben aradım. Suç işledim ama öldürmeye teşebbüs etmedim. Öldürmeye teşebbüs etseydim ayaklarına hedef almazdım. Kendisini cezalandırmak istedim. İsteseydim kaçardım ama kaçmadım. Olayın başından beri sakin davrandım, olay neyse onu anlattım. Bana şans tanıyın, adalet istiyorum. 17 aydır basit yaralama sebebiyle tutukluyum. Ailem mağdur durumdadır, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kati raporunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İcra Memuru Kocaeli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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