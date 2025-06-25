Kocaeli'de Hurda Sahasındaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'de Hurda Sahasındaki Yangına Müdahale Devam Ediyor
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir hurda sahasında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesine rağmen kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda sahasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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