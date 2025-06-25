Kocaeli'de Hurda Sahasındaki Yangına Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda sahasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. - KOCAELİ