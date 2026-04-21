Kocaeli'de çaldığı araçla Manisa'ya kaçıp sahte kimlikle otelde konakladı

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan U.A., çaldığı pikapla Manisa'ya kaçtı. 10 farklı dosyadan arandığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin, çaldığı pikapla Manisa'ya kaçtığı ve sahte kimlikle otelde kaldığı belirlendi. 10 farklı dosyadan arandığı öğrenilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan'da Karamürsel'de meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayında 2 cep telefonu, tipbox kutusu, 500 TL nakit para ile iş yeri önünde bulunan 2023 model pikap araç çalındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını U.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüphelinin olay sonrası çalıntı araçla Manisa'ya gittiği ve sahte kimlik kullanarak bir otelde konakladığı ortaya çıktı.

10 dosyadan aranıyordu

20 Nisan tarihinde Manisa'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin, 10 farklı dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Çalınan pikap aracın Manisa'da terk edilmiş halde bulunduğu, gerekli işlemlerin ardından sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
