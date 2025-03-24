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Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 11 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de Hapis Cezası Bulunan 11 Kişi Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, haklarında yakalama kararı bulunan 11 kişinin çeşitli suçlardan yakalandığını açıkladı. Tutuklananlar arasında kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından ceza alanlar da var.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 11 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İzmit ilçesinde F.B. (kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay), L.A. (kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay), N.K. (konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 5 ay) olmak üzere toplam 10 kişi polis ekiplerince yakalandı. 2016 tarihinde Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 3 yıl 7 ay hapis cezası bulunan ve Darıca'da yakalanan E.K. (51) de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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