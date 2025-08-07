Kocaeli'de Halk Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Halk Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, servis dışı bir halk otobüsü ile pazarcı kamyonetinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde servis dışı olan halk otobüsü ile kamyonetin çarpışması neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kirazlıyalı mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, servis dışı olan 41 BR 439 plakalı halk otobüsü ile 34 BHC 950 plakalı pazarcı kamyoneti çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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