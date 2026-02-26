Haberler

Kocaeli'de güvenli okul denetiminde aranan şahıs yakalandı

Kocaeli'de güvenli okul denetiminde aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen 'Güvenli Okul' uygulaması kapsamında 20 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde 1 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 487 kişi ile 36 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis ekiplerince okullar ve çevresinde gerçekleştirilen "Güvenli Okul" uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Güvenli Okul" uygulaması kapsamında 20 okul ve çevresi kontrol edildi. Denetimlerde 487 kişi, 36 umuma açık iş yeri ile 25 araç incelendi. Yapılan kontrollerde 1 aranan şahıs yakalanırken, denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması

AYM Başkanı'ndan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü
Kendisine yapılanlara dayanamayan belediye işçisi, Boğaçayı'na atladı

Belediye işçisi, kendisine yapılanlara daha fazla dayanamadı
40 yıldır 'vatansız' yaşıyorlar

Kimliklerindeki ibare nedeniyle 40 yıldır yaşamadıkları kalmadı