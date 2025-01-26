Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde odun kesimi nedeniyle çıkan gürültü tartışmaya dönüşerek sopa ve odunlarla kavgaya sebep oldu. Olayda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında sokakta motorlu testereyle odun kesilmesi sebebiyle tartışma çıktı. Gürültü yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
6 KİŞİ YARALANDI
Odun ve sopaların kullanıldığı kavgada aralarında kadınların ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A.D., M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.