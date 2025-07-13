Kocaeli'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kocaeli'de Gençler Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 genç bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis zanlıları arıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, gece 00.00 sıralarında Alikahya Fatih mahallesi Kural sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.C. (19) ve O.B.D (18) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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