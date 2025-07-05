Kocaeli'de Gecekonduda Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangın, gecekondu ve ağaçlık alana sıçradı. Ekipler tarafından yangın söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Gebze ilçesi Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan gecekondu yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek gecekondu ve ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Gecekondu ve geniş bir ağaçlık alan zarar görürken, bir vatandaş da dumandan etkilendi. Bir Kaplumbağa da yanmaktan kurtarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ