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Kocaeli'de Freni Boşalan Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Freni Boşalan Kamyonet Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde büyük araç trafiğine kapalı bir yolda frenleri boşalan kamyonet devrildi. Sürücü yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazalar nedeniyle bölge halkı tepkili.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde büyük araç trafiğine kapalı olan yolda freni boşalan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi İlimtepe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük araç trafiğine kapalı olan yolda İlimtepe rampasından inen Alperen G. yönetimindeki 07 NTL 19 plakalı kamyonetin frenleri boşaldı. Hızla aşağı inen kamyonet sürücünün manevrasıyla yan yattı. Kazada sürücüs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonun devrilmesi nedeniyle trafiğe kapanan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Ayrıca sürekli kazaların meydana geldiği yol vatandaşların tepkisine neden oldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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