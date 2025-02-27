Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evden hırsızlık yapan P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde evden hırsızlık yaptığı belirlenen P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa