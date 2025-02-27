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Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından evden hırsızlık yapan P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'de evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde evden hırsızlık yaptığı belirlenen P.T. ve S.G. isimli şahıslar, çalıntı eşyalarla birlikte yakalandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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