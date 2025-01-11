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Kocaeli'de Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de Eşini Tabancayla Vuran Şahıs Tutuklandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 5 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren Şener A. tutuklandı. Olay, bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu gerçekleşti. Şener A., daha önce eşini bıçakladığı için cezaevine girmişti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 çocuk annesi eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Eray Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle Şener A. (60) ile eli Hazal A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şener A., tabanca ile eşine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan şahıs ise polis ekiplerine teslim oldu. Şahsın psikolojik tedavi gördüğü, eşini daha önce bıçakladığı, bu sebeple cezaevine girdiği iddia edildi. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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