Eğlence mekanındaki kanlı baskında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Kocaeli'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan eğlence mekanına yapılan uzun namlulu saldırıya ilişkin 5 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi 27 Mart tarihinde saat 00.30 sıralarında otomobille eğlence mekanına gelen kişiler tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün farklı birimleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Olay yeri ve çevresindeki güzergahlar ile otoyollardaki güvenlik sistemleri mercek altına alınırken, şüphelilerin saldırıdan 5 gün önce İstanbul'dan İzmit'e gelerek keşif yaptıkları tespit edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 kişi yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'sine yurt dışı çıkış yasağı getirildi, 3 şüpheliye ise ev hapsi verildi.

Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin derinleştirilen soruşturmada E.C., A.S., M.E. K.U., B.Ö. isimli 5 şüpheli daha bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden A.S. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından gözaltına alınan toplam sayı 18'e ulaşırken, tutuklu sayısı ise 12'ye yükseldi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı