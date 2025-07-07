Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı

Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir düğün sırasında gelin ve damat tarafı arasında çıkan oyun havası tartışması, kavgaya dönüştü. İki kişi bıçakla yaralanırken, 25 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında çıkan "oyun" tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 25 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düğün sırasında damat ve gelin tarafı arasında oyun havası oynandığı sırada tartışma çıktı.

OYUN HAVASI TARTIŞMASINDA ORTALIK KARIŞTI

İddiaya göre, taraflar arasında "Siz oynadınız, şimdi sıra bizdeydi", "Hep siz mi oynayacaksınız?" şeklinde karşılıklı sözler sarf edildi. Müziğin kesilmesiyle birlikte tansiyon iyice yükseldi ve sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği olayda 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine aralarında yunus timleri ile çevik kuvvetin olduğu çok sayıda polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Taraflar arasında çıkan kavga, ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. Bıçaklanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, darp edilen ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişi ambulansta tedavi edildi. Olaya karışan 25 kişi gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

biz düğüne hediye ile gideriz, bıçakla değil. zaten yemek varsa bıçak veriliyor, evden getirmeye gerek yok

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