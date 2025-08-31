Kocaeli'de Drift Yapan Sürücülere Yüksek Cezalar

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işlek caddede "drift" yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye toplam 96 bin 756 lira idari para cezası uygulandı. Araçların tehlikeye neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin işlek caddelerinden birinde ticari taksi ile otomobilin "drift" diye tabir edilen tehlikeli manevralar yaparak trafikte ilerlediği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik polisleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, araçların plakalarını ve sürücülerin kimliklerini tespit etti. Sürücülere toplam 96 bin 756 lira para cezası kesilirken, ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu. - KOCAELİ