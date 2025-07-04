Kocaeli'de Diş Hekimlerine Silahlı Saldırı

Kocaeli'de Diş Hekimlerine Silahlı Saldırı
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Kocaeli'de Diş Hekimlerine Silahlı Saldırı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, babasının diş kliniğinde çalışan iki hekimi bacaklarından vurdu. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralı hekimler hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, babasının diş kliniğinde çalışan 2 hekimi tabanca ile bacaklarından vurdu.

Olay, Aydınlık Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M., babası M.M.'ye ait diş kliniğinde çalışan diş hekimleri E.T. ve Y.C.'ye tabanca ile ateş etti. E.T. ve Y.C. bacaklarından yaralanırken, M.M. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.M.'nin kuyumcu dükkanı bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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