Haberler

Direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı

Direğine çarpan araç hurdaya döndü: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direğe çarparak hurdaya dönen bir araçta, sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde direğe çarpan araç hurdaya dönerken, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. idaresindeki 41 ASM 894 plakalı Chery marka suv tipi araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, direksiyon koptu, sürücü Y.Ö. ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araç adeta hurdaya dönerken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafikte kısa süreli kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

Çocuklarını gözünü kırpmadan katledip canına kıydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi

Ünlü işletmeci paylaştı, müşterilerine sunmadan kendisi iştahla yedi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu