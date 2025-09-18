Kocaeli'de Dev Yük Gemisi Karaya Oturdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan dev yük gemisini sabah namazına kalktığında fark ettiğini söyleyen 85 yaşındaki Sezer Doğan, "Gece saat 04.30 – 05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim" dedi.

"RAPİD" isimli ticari gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya çok yakın seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemi karaya oturdu. Yaklaşık 81 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olan geminin Tanzanya bayraklı olduğu ve Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na gitmek üzere seyrettiği öğrenildi. Karaya oturan gemiyi ilk fark edenlerden biri olan 85 yaşındaki Sezer Doğan, gece namaz için uyandığında denizde ışıklar gördüğünü, kızının jandarmaya haber verdiğini belirterek, "O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Gece sadece kamarayı seçebildik" dedi.

"O kadar büyük olduğunu sabah gördük"

Karaya oturan geminin büyük olduğunu sabah gün ağarınca fark ettiklerini söyleyen Sezer Doğan, "Gece saat 04.30 – 05.00 gibi namaza kalkmıştım. Baktım denizde ışıklar ve gemi var. Burada acaba ne yapıyor diye çok merak ettim. Kızımı kaldırdım o hemen jandarmaya telefon etti. Kulaklarım ağır işittiği için ses duymadım. Merak ettik sabaha kadar bekledik. O kadar büyük olduğunu sabah gördük. Sadece kamarayı görüyorduk. Çarpma anını gece görmedik sadece ışıkları gördük" diye konuştu. - KOCAELİ