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Serinlemek için girdiği denizde boğuldu, kardeşi hastaneye kaldırıldı

Serinlemek için girdiği denizde boğuldu, kardeşi hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için denize giren iki kardeşten Ali S. boğuldu, kardeşi T.S. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de serinlemek için denize giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğer kardeş ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki halk plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek amacıyla denize giren Ali S. (17) ile kardeşi T.S. (14), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kardeşlerin çırpındığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızlıca gelen ekipler, kardeşleri sudan çıkardı. Ali S. hayatını kaybederken, kardeşi T.S. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. T.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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