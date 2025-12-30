Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı

Kocaeli'de dün sabah itibariyle başlayan DEAŞ operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren DEAŞ ve El-Kaide yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.