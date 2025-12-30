Haberler

Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı
Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen DEAŞ ve El-Kaide operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi.

Kocaeli'de dün sabah itibariyle başlayan DEAŞ operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı, silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren DEAŞ ve El-Kaide yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

