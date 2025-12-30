Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinden itibaren DEAŞ ve El-Kaide yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 37 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ile silah ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa