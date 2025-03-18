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Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler

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Kocaeli'nde 26 yaşındaki genç, sabah saatlerinde evinin önünde otomobilinden indiği esnada kendisine yönelik kurulan kanlı pusuda öldürüldü. Motosiklet kaskı takan 2 kişi genci çapraz ateşe aldı. Gencin cansız bedeni toprağa verilirken kaçan şüpheliler her yerde aranıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta saat 06.00 sıralarında Bayram Zunluoğlu (26) arabasını evinin önüne park ederek araçtan indi.

Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler

PUSU KURUP ÇAPRAZ ATEŞE TUTULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı.Ağır yaralanan Zunluoğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi, bugün helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler

Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT GÜRENÇ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Bu tarz tiplerin zaten ülkemizde en az 10-15 suç kaydı var ama dışarlarda hepsi. En sonunda rakip düşmanlar birbirini vuruyorlar.

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