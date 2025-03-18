Sokak ortasında kanlı pusu! Genci çapraz ateşe alarak öldürdüler

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi 25. Sokak'ta saat 06.00 sıralarında Bayram Zunluoğlu (26) arabasını evinin önüne park ederek araçtan indi.

PUSU KURUP ÇAPRAZ ATEŞE TUTULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bu esnada pusu kuran motosiklet kasklı 2 kişi, silahla Zunluoğlu'nu çapraz ateşe aldı.Ağır yaralanan Zunluoğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktığında gördükleri manzara karşısında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Zunluoğlu, kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ailesi tarafından teslim alınan Zunluoğlu'nun cenazesi, bugün helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.