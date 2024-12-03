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Kocaeli'de Cinayet Davasında Müebbet Hapis Cezası Talebi

Kocaeli'de Cinayet Davasında Müebbet Hapis Cezası Talebi
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23 Temmuz 2023'te Kocaeli'nin Derince ilçesinde 'Ne bakıyorsun' tartışması sonucu bir genci bıçaklayarak öldüren sanık için müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada sanık, olayın istemeden meydana geldiğini savundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde "Ne bakıyorsun" tartışmasında, tanımadığı genci bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Olay, 23 Temmuz 2023'te gece saatlerinde Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi. Parkta Kaptan Kırdudu (26) ile Murat E. (42) arasında "Ne bakıyorsun" tartışması yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darp edilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı. Sağlık ekiplerince Kırdudu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet büro dedektifleri ise zanlıyı yakalamak için güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede bir şüphelinin üzerinden kan damladığını gören ve görüntülerden yola çıkarak kan damlalarını takip eden ekipler, olayı gerçekleştiren Murat E.'yi yakaladı. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Murat E. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunması sorulan sanık, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İstenmeden yaşanan bu olay nedeniyle oldukça üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Keşke bu olay hiç yaşanmasaydı. Ben kendimi savunmak için müdahalede bulundum. Maktulün uyuşturucu etkisi altında olduğu kanaatindeyim. Beraatimi ve tahliyemi, aksi kanaatte lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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