Çatı onarımı sırasında yangın çıktı

Çatı onarımı sırasında yangın çıktı
Kocaeli'de bir binanın çatısında onarım çalışması sırasında kullanılan membran malzemenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangında yaralanan olmamasına rağmen çatı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında meydana geldi. Dün yaşanan doğal afetin ardından çatıda oluşan hasarı gidermek amacıyla onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında çatı yalıtımında kullanılan ve membran olarak bilinen malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle binanın çatısı büyük çapta zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

