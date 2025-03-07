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Kocaeli'de Cami Tuvaletinde Göğsünden Vurulmuş Bir Kişi Bulundu

Kocaeli'de Cami Tuvaletinde Göğsünden Vurulmuş Bir Kişi Bulundu
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Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir caminin tuvaletinde 40 yaşındaki A.L., göğsünden vurulmuş halde bulundu. A.L., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, cami tuvaletinden göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. Silah sesi duyarak tuvalete giden cemaat, A.L.'yi (40) göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.L., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, caminin tuvaletinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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