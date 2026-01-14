Haberler

Kocaeli'de bungalovda çıkan yangın paniğe neden oldu

Güncelleme:
Kartepe ilçesinde bir bungalovda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, maddi hasara neden olurken çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Hasan Caddesi üzerindeki bir bungalovda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın bungalovda maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
