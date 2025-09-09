Kocaeli'de Bombalı Saldırı: Suç Örgütü Haraç Talep Etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 5 otomobilin hasar gördüğü bombalı saldırının arkasından 3 milyon TL'lik haraç isteyen suç örgütü çıktı. Kocaeli polisinin 120 güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek kimliğini belirlediği şahıs, İstanbul'da ikinci bir saldırıya hazırlanırken üzerinde el bombasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Ordu'ya uzanan operasyonlarda saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne fırlattı. Meydana gelen patlamada, park halindeki 5 otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu. Patlamayı gerçekleştiren şahıs, olayın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede detaylı çalışma yaptı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırının altından suç örgütü çıktı

Olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. 120 iş yeri ve çevre güvenlik kamerasının incelenmesiyle olayın, Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikinci bir eyleme hazırlık aşamasında üzerinde 1 adet el bombası ele geçirildi. Failin saklanmasına yardım eden 6 kişi ile birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan bir motosikletin de ele geçirildiği açıklandı.

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli Ordu'da, 1 şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 9'u Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

3 milyon TL detayı

Şahısların, Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasından yaklaşık 3 milyon TL haraç istedikleri ve firmanın bu parayı vermemesi üzerine eylemi gerçekleştirdikleri öğrenildi. - KOCAELİ