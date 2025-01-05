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Kocaeli'de Bir Polis Memuru Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü

Kocaeli'de Bir Polis Memuru Eşi Tarafından Vurularak Öldürüldü
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru kendi evinde eşi tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir polis memuru, eşi tarafından evde başından tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Sinan Cem Bayır, eşi tarafından evinde tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. Bayır'ın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru Bayır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis memurunun naaşı, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sinan Cem Bayır'ın kanser tedavisi gördüğü öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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