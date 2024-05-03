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Kocaeli'de bir markette çıkan yangın kontrol altına alındı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir markette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın büyük hasara yol açarken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir markette çıkan yangın korkuttu. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan bir markette yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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