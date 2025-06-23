Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kocaeli'de balkondan düşen 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1. kattaki balkonunda oynarken dengesini kaybedip beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebeğin durumu ağır. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 1. kattaki dairenin balkonunda oynarken beton zemine düşen 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Olay, saat 12.30 sıralarında Nene Hatun Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, balkonda oynarken dengesini kaybeden 1,5 yaşındaki Züleyha K., beton zemine düştü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minik Züleyha, ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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