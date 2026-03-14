Bahçede yapılan kazıda insan kafatası ve kemikler bulundu

Kocaeli'de kazı yapan vatandaşın bahçesinde insan kafatası ve kemik bulundu. Yapılan incelemede söz konusu alanda

geçmiş yıllarda eski bir mezarlığın bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde kazı yapan bir vatandaş, kemik parçaları görünce hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı kazıda insan kafatası ve bazı iskelet parçalarına rastladı. Olay yerine çağrılan savcı ve emniyet yetkilileri tarafından bölgede detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu alanda geçmiş yıllarda eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğu tespit edildi. - KOCAELİ

