Bahçede yapılan kazıda insan kafatası ve kemikler bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bahçesinde kazı yapan bir vatandaş, insan kafatası ve kemik parçaları bulunca durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, bölgede daha önce eski bir mezarlığın bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tarih Sokak'ta bulunan evinin bahçesinde kazı yapan bir vatandaş, kemik parçaları görünce hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı kazıda insan kafatası ve bazı iskelet parçalarına rastladı. Olay yerine çağrılan savcı ve emniyet yetkilileri tarafından bölgede detaylı inceleme gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu alanda geçmiş yıllarda eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğu tespit edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD-İsrail destekçilerine sert sözler

Hedefinde bu kez ABD-İsrail destekçileri var! Resti çekti
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Tam 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları epey yanacak
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Bu görüntüler tarih oluyor
İspanya Başbakanı Sanchez'den ABD-İsrail destekçilerine sert sözler

Hedefinde bu kez ABD-İsrail destekçileri var! Resti çekti
Alman filozof Habermas hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü filozof hayatını kaybetti
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı

Ali Şahin asıl tehlikeyi işaret etti: Savaş bunun için planlandı