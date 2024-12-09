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Kocaeli'de Babaanne ve Torununa Otomobil Çarptı

Kocaeli'de Babaanne ve Torununa Otomobil Çarptı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan babaanne R.E. ve torunu E.Z.E'ye otomobil çarptı. 3 yaşındaki torun ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan babaanne ile torununa otomobil çarptı. Torunun ağır yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Başikele ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı babaanne ile torunu yaralandı. Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 06 CRD 274 plakalı otomobil, siteden çıkıp yolun karşısına geçmekte olan babaanne R.E. ile torunu E.Z.E'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan babaanne ile torunu, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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