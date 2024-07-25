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Kocaeli'de Alzheimer hastası kadının cesedi bulundu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugün bulunan ceset, bir aydır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadına ait olduğu ortaya çıktı. Emine Yıldırım'ın cesedi, TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bugün bulunan ceset, bir aydır kendisinden haber alınamayan 87 yaşındaki Alzheimer hastası kadına ait olduğu ortaya çıktı.

Çenedağ Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Yıldırım, 28 Haziran'da kaybolmuştu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. 27 gündür bulunamayan Emine Yıldırım'ın arama çalışmalarına bugün İstanbul'dan gelen ekipler de dahil oldu. Hassas burunlu köpek Zeyna'nın da katıldığı arama çalışmaları sırasında TEM Otoyolu'ndaki yeşillik alanda çürümüş ceset bulundu.

Kocaeli adli tıp morgunda ceset üzerinde yapılan inceleme ve Yıldırım ailesinin de yaptığı teşhiste cesedin Emine Yıldırım'a ait olduğu kesinleşti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emine Yıldırım Derince Kocaeli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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