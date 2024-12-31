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Kocaeli'de Alkollü Şahsın İntihar Girişimi Engellendi

Kocaeli'de Alkollü Şahsın İntihar Girişimi Engellendi
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü bir şahıs, otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine iple kendini asmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle engellenen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asma girişiminde bulunan alkollü şahıs çevredeki vatandaşlarca engellendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı. Durumu fark edip şahsa müdahale eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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