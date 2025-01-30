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Kocaeli'de Alkollü Müşteri Tekel Bayiden Kaçtı

Kocaeli'de Alkollü Müşteri Tekel Bayiden Kaçtı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir müşteri, tekel bayiden iki alkollü içki alarak parasını ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasında görüntülendi. Müşterinin daha sonra alkolü geri vererek özür dilediği öğrenildi.

Kocaeli'de tekel bayiye giderek alkollü içecek alan müşteri, parasını ödemeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, müşterinin alkollü olduğu, daha sonra ürünleri geri vererek özür dilediği öğrenildi.

Körfez ilçesinde bulunan tekel bayiye gelen bir müşteri, dükkan sahibinden 2 alkollü içki istedi. Poşete konulan içkileri alan müşteri, parayı ödemeden hızlıca kaçarak uzaklaştı. Dükkan sahibi ise peşinden koşarak yetişmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Müşterinin alkollü olduğu, dükkan sahibine daha sonra alkolleri iade ederek özür dilediği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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