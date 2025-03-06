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Kocaeli'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Kocaeli'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Darıca'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla bacağından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'ta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi sebebiyle B.Y. ile G.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile B.Y., silahla G.G'yi bacağından yaraladı. G.G. kanlar içinde yerde kalırken, B.Y. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı G.G'yi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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