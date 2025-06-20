Kocaeli'de Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı, 4 Kişi Dumandan Etkilendi

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale eden 4 kişi dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri olay yerinde tedavi uyguladı.

Ağaçlık alanda yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ergenekon Caddesi Okyanus Sokak'taki ağaçlık alanda meydana geldi. Alanda 4 ayrı noktada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale ederek dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü ayakta tedavi edildi, 1'i ise hastaneye kaldırıldı. Yangında 20 ağaç hasar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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