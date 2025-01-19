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Kocaeli'de 5 Kişiden Genç Kişiye Saldırı Anları Kamerada

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 kişinin bir gence tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Olay akşam saatlerinde meydana geldi ve saldırganlar polis adını duyunca kaçtı.

5 kişinin bir gence tekmeli yumruklu saldırısı kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 kişinin bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde kent meydanında meydana geldi. 5 kişi, henüz belirlenemeyen bir sebeple küfürler ederek bir gence saldırdı. Bir kişi, 'Yatır yatır' diye bağırdı. Gence yumruk ve tekmelerle ile saldıran şahıslar, polisin adını duyunca adeta çil yavrusu gibi dağıldı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de 5 Kişiden Genç Kişiye Saldırı Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KIYAK - 3.Sayfa
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