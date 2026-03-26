İçinde altın bulunan çelik kasayı çaldı, polis evinde yakaladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evden çalınan 400 bin TL değerindeki ziynet eşyası bulunan çelik kasa, polisin düzenlediği operasyonla bulundu. Hırsızlık zanlısı B.T., yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 22 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde meydana geldi. Bir ikamete giren şahıs içinde 400 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın B.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli B.T., 25 Mart 2026 tarihinde İzmit ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise çalınan ziynet eşyaları ele geçirilerek sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Lübnan topraklarına düşen füzenin İran yapımı olduğu ortaya çıktı

Lübnan'a düşen füzenin hangi ülkeye ait olduğu ortaya çıktı
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi