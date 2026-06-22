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Özel harekat destekli operasyonda firarinin evine koçbaşıyla girildi

Özel harekat destekli operasyonda firarinin evine koçbaşıyla girildi
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Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Ü., polis ve özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Eve koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı.

Kocaeli'de hakkında çeşitli suçlardan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisin uyarılarına rağmen kapıyı açmayan hükümlünün bulunduğu eve, özel harekat ekiplerince koçbaşı kullanılarak girildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan toplam 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü.'nün (42) İzmit ilçesindeki bir adreste saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Polis ekiplerinin kapıyı açması yönündeki çağrılarına karşılık vermeyen firarinin bulunduğu eve koçbaşı kullanılarak girildi. Operasyonda yakalanan S.Ü. gözaltına alındı. S.Ü., işlemlerinin tamamlanması için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Daha sonra cezaevine gönderilmek üzere adli işlemleri başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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