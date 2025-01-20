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Kocaeli'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde Fatih Sultan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Sultan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle çatı kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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