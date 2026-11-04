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Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi yapan otomobilde iş adamı öldü, alevler görüntülendi

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Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi yapan otomobilde iş adamı öldü, alevler görüntülendi Haber Videosunu İzle
Kocaeli'de 112'ye kaza bildirimi yapan otomobilde iş adamı öldü, alevler görüntülendi
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Kocaeli Derince'de dün saat 17.00 sıralarında 112'ye kaza bildirimi yapan otomobilde iş adamının cansız bedeni bulundu. Aracın alev alev yandığı görüntüler ortaya çıkarken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Kocaeli'de 112 acil çağrı merkezine kaza bildirimi gönderen otomobilde iş adamının öldüğü ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından lüks otomobilin alev alev yandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Derince ilçesi Taşköprü yolu sokakta meydana geldi. 41 B 4001 plakalı Mercedes marka otomobil kaza bildiriminde bulunması üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile hemen müdahale etti. Aracın yoldan çıkarak ormanlık alana daldığı, ardından yanmaya başladığı öğrenildi. Yanan araçta yapılan incelemede iş adamı Zeynel Artemis'in cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Aracın alev alev yandığı görüntüler ortaya çıktı

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma yaptı. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından kullanılmaz hale gelen otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden çekildi. Zeynel Artemis'in cenazesi detaylı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mercedes marka elektrikli otomobilin yandığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin alev topuna dönen otomobili söndürmeye çalıştıkları görülüyor.

Ali Babacan'ın yakın arkadaşı

Öte yandan, iş adamının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası tespit edilecek. Zeynel Artemis'in kalp krizi geçirerek, aracıyla ormanlık alana daldığı ihtimali üzerinde durulurken, aracın ise nasıl yanmaya başladığı konusu netlik kazanmadı. Artemis'in, Deva Partisi'nin kurucuları arasında yer aldığı belirtildi. Cenaze ise defnedilmek üzere Siirt'e gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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