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Kocaeli'de 1 Mayıs Kutlamalarında Gerginlik: DEM ve ADD Üyeleri Arasında Tartışma

Kocaeli'de 1 Mayıs Kutlamalarında Gerginlik: DEM ve ADD Üyeleri Arasında Tartışma
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Kocaeli'de 1 Mayıs kutlamaları sırasında DEM Partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Tartışma, ADD'nin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganına katılmayan DEM'lilerin karşı karşıya gelmesiyle başladı.

Kocaeli'de 1 Mayıs kutlamaları sırasında DEM Partililer ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kavganın, ADD üyelerinin attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganına DEM'lilerin katılmadığı iddiasıyla çıktığı öğrenildi.

Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İzmit'te etkinlik düzenlendi. Yürüyüşün ardından kutlamaların yapılacağı alanda toplanan kalabalık içerisinde taraflar arasında tartışma çıktı. DEM ile ADD üyeleri arasında çıkan tartışma, bir kişiye tokat atılmasıyla büyüdü. Araya giren katılımcılar, tarafları ayırmaya çalışırken, alanda "Hepimiz 1 Mayıs için, emek için geldik. Lütfen sakin olun" anonsları yapıldı.

Yaşanan gerginliğin, DEM'lilerin ADD'nin "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganına katılmadıkları iddiasıyla başladığı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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