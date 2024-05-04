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Kocaeli D130 Karayolu'nda Çırılçıplak Şahıs Görüntülendi

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Başiskele ilçesinde D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan o anlar şaşkınlık yarattı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Başiskele Kocaeli Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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